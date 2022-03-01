В Брянске почтили память воинов-десантников 

Шестая парашютно-десантная рота вступила в неравный бой с боевиками в Чечне в 2000 году.

Памятное мероприятие прошло у памятника «Круговая оборона» в Брянске. Торжественная церемония посвящена подвигу воинов-десантников шестой парашютно-десантной роты.

С 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 в Аргунском ущелье под Улус-Кертом 90 десантников вступили в неравный бой с двумя с половиной тысячами боевиков. 84 военнослужащих пали в бою. Но они остановили продвижение бандформирований.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз, представители горадминистрации и областной думы, руководители федеральных ведомств и силовых структур, родные и близкие Героев, представители военно-патриотических организаций и духовенства области.

Участники церемонии возложили к мемориалу цветы и почтили память военнослужащих минутой молчания.