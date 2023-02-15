В Брянске почтили память воинов-интернационалистов

«Через Афганистан прошли 3164 уроженца Брянской области, 133 участника военных действий отдали свои жизни. Это в их честь в мае 1993 года в Брянске установлен памятник «Круговая оборона», к подножию которого мы возлагаем цветы. Воины-интернационалисты, Герои Российской Федерации, родители ребят, отдавших свои жизни ради нас в Чечне, Сирии, на Украине, сегодня проводят большую патриотическую работу, чтобы наша молодежь гордилась подвигами защитников своей страны. Они — пример для будущих поколений», – подчеркнул брянский губернатор. .

В областном центре у мемориала «Круговая оборона» глава региона Александр Богомаз и председатель областной думы Валентин Суббот приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 34-й годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан.

Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе? 9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия. На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова. Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в

Испить колодезной воды В Смоленской области отремонтируют действующие и построят новые колодцы. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. Глава региона напомнил, что в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе в ходе одного из заседаний регионального парламента внесли инициативу по строительству новых либо капремонту уже имеющихся колодцев на территории сельских поселений области. «Безоговорочно её

На село — с концертами С этого года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Или, как его ещё называют, Дом культуры на колёсах. Он был приобретён в рамках нацпроекта «Культура». А это значит, что жители небольших деревень, которые находятся далеко от более крупных населённых пунктов, не останутся без внимания культмассового сектора: они смогут посещать концерты и

Строить, лечить и воспитывать. В регионе продолжается возведение социальных объектов В администрации области под председательством губернатора Алексея Островского прошло рабочее совещание, в ходе которого глава региона заслушал отчёты подчинённых о ходе строительства социально значимых объектов в Смоленске. «В приоритетном порядке обращаю внимание профильных чиновников на соответствие сроков и этапов проведения работ конкурсной документации, возникающие риски и организацию претензионной работы в случае необходимости», — подчеркнул по

Своих не бросают Смоленским бойцам 144-й гвардейской Ельнинской дивизии, которые героически бьются под Кременной, передали технику, оборудование и подарки от детей. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Андрей Моргунов, депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин лично доставили в зону СВО два автомобиля УАЗ — «Буханка», дополнительное оборудование, маск-халаты, окопные свечи,