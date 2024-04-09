В брянской трудинспекции сменился руководитель

Глава региона встретился с начальником Управления осуществления федерального надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости Дмитрием Демиденко. Тот представил губернатору нового руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области. Обязанности на этой должности с осени 2022 года исполняла Маргарита Магоня. Теперь она стала полноправным руководителем ведомства.

Удар – и гол! В регионе продолжают уделять большое внимание развитию спорта не только в областном центре, но и на периферии. Правительство Смоленской области приняло еще ряд важных решений в этом направлении. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин в интервью проекту Семёна Пегова WarGonzo. Часть проектов касается футбола – этого любимейшего вида спорта в России. Немало поклонников этой игры есть и на Смоленщине. «Смоляне соскучились по профессиональному спорту. И мы сейчас делаем шаги

Подшефная работа Сегодня строительные работы активно ведутся не только в Смоленске, но и за сотни километров от нашего региона – в ДНР. Большую лепту в восстановление социальной инфраструктуры территории вносят смоленские строители. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного корпуса и стоматологии центральной районной больницы, амбулатории центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году. Работы

Добро пожаловать! Смоленск всегда рад туристам. О том, где можно остановиться и что посмотреть в нашем регионе, гостей готовы проконсультировать в Москве. Смоленская область открыла в столице Туристический информационный центр. Очень символично, что новая сервисная служба расположилась в здании Белорусского вокзала – ведь именно отсюда отправляются поезда в наш город. Возможности центра оценил губернатор Василий Анохин. «Здесь можно ознакомиться с готовыми турами и экскурсиями по нашему региону,