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В городе Фокино торжественно открыли новый мост

2024, 26 августа 08:07 Лента новостей
В городе Фокино торжественно открыли новый мост
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Губернатор Брянщины и зампред Правительства России поучаствовали в открытии нового моста в городе Фокино, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В минувшие выходные в городе Фокино торжественно запустили движение транспорта по новому мосту через реку Болва. Его построили по национальному проекту.

В церемонии участвовали губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. 

«В Фокино находится большое градообразующее предприятие,  «Мальцовский портландцемент», которое важно не только для Брянской области, но и для нашей страны. Это предприятие с историей, которое работало и в советское время, и ранее, работает и сегодня, поставляя цемент на стройки нашей необъятной страны. Мост даст дальнейшее развитие  и уверенность в том, что сообщение города Фокино с Брянской областью, — а иных дорог там больше нет — будет надежным и безопасным», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Глава региона отметил, что возвести столь важный для региона объект помогли федеральные средства.  Он поблагодарил зампреда Правительства России за поддержку строительства социально значимых объектов.

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