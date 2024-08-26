В городе Фокино торжественно открыли новый мост

Губернатор Брянщины и зампред Правительства России поучаствовали в открытии нового моста в городе Фокино, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшие выходные в городе Фокино торжественно запустили движение транспорта по новому мосту через реку Болва. Его построили по национальному проекту.

В церемонии участвовали губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В Фокино находится большое градообразующее предприятие, «Мальцовский портландцемент», которое важно не только для Брянской области, но и для нашей страны. Это предприятие с историей, которое работало и в советское время, и ранее, работает и сегодня, поставляя цемент на стройки нашей необъятной страны. Мост даст дальнейшее развитие и уверенность в том, что сообщение города Фокино с Брянской областью, — а иных дорог там больше нет — будет надежным и безопасным», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что возвести столь важный для региона объект помогли федеральные средства. Он поблагодарил зампреда Правительства России за поддержку строительства социально значимых объектов.