В городе Фокино торжественно открыли новый мост

Губернатор Брянщины и зампред Правительства России поучаствовали в открытии нового моста в городе Фокино, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В минувшие выходные в городе Фокино торжественно запустили движение транспорта по новому мосту через реку Болва. Его построили по национальному проекту.
В церемонии участвовали губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«В Фокино находится большое градообразующее предприятие, «Мальцовский портландцемент», которое важно не только для Брянской области, но и для нашей страны. Это предприятие с историей, которое работало и в советское время, и ранее, работает и сегодня, поставляя цемент на стройки нашей необъятной страны. Мост даст дальнейшее развитие и уверенность в том, что сообщение города Фокино с Брянской областью, — а иных дорог там больше нет — будет надежным и безопасным», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что возвести столь важный для региона объект помогли федеральные средства. Он поблагодарил зампреда Правительства России за поддержку строительства социально значимых объектов.
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