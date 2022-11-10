В Климовском районе восстановили электричество

Электричество восстановили после подрыва ЛЭП в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Смоленске почетным жителям устроили праздник В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство

Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений

МЖД признана победителем производственного соревнования Сегодня в ОАО «РЖД» в ходе селекторного совещания отмечены лучшие магистрали за 3 квартал, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. Московская железная дорога признана победителем производственного соревнования. Раньше такого звания дорога удостаивалась в 2008 году. За 10 месяцев на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» отправлено около 600 млн пассажиров, что на 5,3% выше результатов

Свыше 5,5 тысяч грузовых поездов по расписанию отправлено на МЖД за 10 месяцев За 10 месяцев 2022 года Московская железная дорога обеспечила отправление 5550 поездов с помощью сервиса «Перевозка по расписанию», что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика достигнута за счет расширения географии отправок, в частности, освоения 92 новых маршрутов. Большая часть отправок осуществлялась в направлении станции Гродеково в Приморском крае и далее в Китай,