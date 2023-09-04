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В селе Подывотье нарушено энергоснабжение

2023, 04 сентября 10:28 Лента новостей
В селе Подывотье нарушено энергоснабжение
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В селе Подывотье нарушено энергоснабжение после обстрела. О происшествии в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Село Подывотье Севского района попало под обстрел ВСУ. Пострадавших в происшествии нет.

«В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные  службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.

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