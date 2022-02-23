«Важно не остановиться на признании республик»: брянский социолог Екатерина Карпенко прокомментировала опрос ВЦИОМ

Эксперт отметила, что важно оказать реальную помощь жителям ДНР и ЛНР в приёме эвакуированных и в модернизации экономики.

Результаты опроса ВЦИОМ о том, что 78% россиян поддерживают решение о приёме беженцев из ДНР и ЛНР обсудили в «Экспертном клубе». Ситуацию прокомментировала научный сотрудник Брянского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и социолог Екатерина Карпенко.

«Меры принятые президентом России В.В. Путиным по признанию ДНР и ЛНР являются логичным завершением политики Киевского режима по невыполнению минских договорённостей. Дальнейшие попытки решить Донбасский вопрос через Минск вели к дискредитации России в русском мире. Все эти действия были бы логичны ещё в 2014—2015 годах», — подчеркнула Екатерина Карпенко.

Эксперт отметила, что сейчас важно не остановиться на признании республик, а оказать реальную помощь их жителям как в приёме эвакуированных, так и в модернизации их экономики.

«Ведь это промышленно развитые регионы, с талантливыми, трудолюбивыми людьми, умеющими и желающими работать», — заключила Екатерина Карпенко.