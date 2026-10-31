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Два человека погибли и восемь раненых при атаках ВСУ по Брянщине

2026, 31 октября 11:31
Два человека погибли и восемь раненых при атаках ВСУ по Брянщине
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Два человека погибли и восемь раненых при атаках ВСУ по Брянщине накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 29 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал частный дом в посёлке Климово. Погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина. Ещё четыре женщины и мужчина были ранены

Также при атаке ВСУ в Погаре травмы получила 73-летняя жительница. А в селе Воронок Стародубского района ранены 19-летний юноша и 40-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницу.

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