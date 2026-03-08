Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Лидер брянского отделения партии «Новые люди» поздравил женщина с 8 Марта

2026, 08 марта 09:30
Лидер брянского отделения партии «Новые люди» поздравил женщина с 8 Марта
Лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей  Горелов поздравил жительниц региона с Международным женским днём. Он поблагодарил женщин за мудрость, заботу и терпение.

«Отдельно отмечу тех женщин, девушек, которые, оставаясь и выполняя своё главное предназначение быть нежными и любимыми, в наше неспокойное время сочетают другие качества – мужество, стойкость, верность. Речь идёт о тех, кто связал свою жизнь с защитой Родины, с СВО, о тех, кто вместе со своими боевыми товарищами находится на передней линии. Не важно в какой должности – связистки, медсестры, врача. Все они нужны на своём боевом посту. Также как и те женщины, которые стали добровольцами, волонтерами. Наверное, у нас не осталась семьи, которая не переживает о происходящих событиях. Уверен, что все они хотят скорейшего мира, который обязательно наступит после Победы и наши дорогие и любимые вновь вернутся к домашнему очагу, к своим мирным профессиям и специальностям», – отметил Сергей  Горелов.

