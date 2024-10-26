Восемь беспилотников уничтожили военные на Брянской областью
Восемь беспилотников уничтожили военные на Брянской областью ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранним утром 26 октября военные Министерства обороны России пресекли очередную попытку ВСУ совершить террористическую атаку. Над Брянской областью обнаружили восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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