ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка

Территория Брянской области в очередной раз за сегодняшний день, 11 октября, подверглась удару со стороны Украины. Под обстрелом оказался приграничный поселок Суземка, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, из-за прямого попадания снарядов сгорели дом и два гаража. Повреждения получили и другие жилые строения, а также хозпостройки. К счастью, среди мирных жителей никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб. Ведется обследование территории, подвергшейся массированной атаке ВСУ.