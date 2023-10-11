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ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка

2023, 11 октября 15:06 Лента новостей
ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка
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Территория Брянской области в очередной раз за сегодняшний день, 11 октября, подверглась удару со стороны Украины. Под обстрелом оказался приграничный поселок Суземка, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, из-за прямого попадания снарядов сгорели дом и два гаража. Повреждения получили и другие жилые строения, а также хозпостройки. К счастью, среди мирных жителей никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб. Ведется обследование территории, подвергшейся массированной атаке ВСУ.

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