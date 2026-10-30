БпЛА ВСУ сбросили взрывчатку на территории школ и детсадов в Брянске

2026, 30 октября 09:59

БпЛА ВСУ сбросили взрывчатку на территории школ и детсадов в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

30 октября БпЛА ВСУ атаковал социальные объекты в Бежицком районе города Брянска. Взрывчатые устройства сброшены на территории трёх школ и 17 детских садов.

На улицах Донбасской и Металлургов перекрыто движение. На месте работают оперативные службы. Специалисты занимаются разминированием.

«Обращаюсь к жителям с просьбой не препятствовать работе спецслужб и не подвергать свою жизнь и здоровье риску! Не покидайте свои дома и не перемещайтесь по территории!» – подчеркнул губернатор Егор Ковальчук.