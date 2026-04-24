Более 15 миллионов пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске в прошлом году

2026, 24 апреля 10:19

Более 15 миллионов пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при заместителе главы Брянской городской администрации Николае Голубоком обсудили работу троллейбусного управления. Ежедневно на 11 маршрутов, протяжённостью более 176 километров, выходят 100 современных машин моделей «Авангард» и «Адмирал». В управлении работает более 460 человек. Заработная плата водителей в среднем составляет почти 88 тысяч рублей в месяц.

Директор учреждения Наталья Назарова отметила, что в минувшем году троллейбусы перевезли почти 15,4 миллиона человек. Эта цифра на 2,5 миллиона больше, чем годом ранее.

«Больше всего в минувшем году перевёз маршрут №12 – почти 3,6 млн. пассажиров. Чуть меньше, 3,1 млн. человек воспользовались троллейбусом №14. Также большим спросом у горожан пользуются маршруты №№7, 9 и 11», — уточнила Наталья Ивановна.

Только 7% пассажиров сегодня платят за проезд наличными. Остальные пользуются электронной системой. Ещё 42% пассажиров – это льготные категории.