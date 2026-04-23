2026, 23 апреля 13:48

Брянская область вошла в число регионов-лидеров лидеров по темпам ввода жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Его провёл зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На совещании Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что в первом квартале 2026 года Брянская область вошла в число лидеров лидеров по темпам ввода жилья среди регионов России. Показатель вырос на 129,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего введено 175 464 квадратных метров жилья.

«Максимальный рост отмечается по введенным многоквартирным домам — 161,9% к аналогичному периоду прошлого года, введено 62 681 кв. м, в индивидуальном жилищном строительстве рост — 116,1%, введено 112 783 кв. метра жилья», – учтонил Александр Богомаз.