2026, 26 апреля 18:25

В Брянске почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

26 апреля в России отмечают День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Брянске в честь этого события прошёл митинг около памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В сквере собрались губернатор региона Александр Богомаз, чиновники, депутаты, представители силовых структур и общественных организаций, юнармейцы и студенты. Они вспомнили подвиг участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

«40 лет назад произошла самая большая в мире техногенная катастрофа. Радиационные осадки, которые выпали на территории Советского Союза, в 400 раз превышали осадки, которые выпали при бомбардировке американцами Нагасаки и Хиросимы. В ликвидации катастрофы принимало участие более 600 тысяч человек со всей нашей страны, которые боролись с невидимым злом, отдавали свои жизни ради всех ныне живущих и всех, кто будет жить в дальнейшем. В числе ликвидаторов было более 5000 наших земляков», — уточнил Александр Богомаз.

Участники митинга почтили память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отдавших свои жизни. К мемориалу возложили цветы.