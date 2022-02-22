Женщина и мужчина погибли на пожаре в Малом Полпино

Огонь тушили два часа.

О пожаре в Малом Полпино в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили в три часа ночи. На место отправили три пожарных расчёта. Спасатели выяснили, что в переулке Школьный горит жилой дом.

Пожар потушили только к пяти часом утра. В огне погибли женщина и мужчина. Причины возгорания установят специалисты.