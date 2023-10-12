Жителя Белгородской области поймали в Брянске во время нанесения рекламы наркотиков

В Брянске сотрудники полиции во время рейда задержали 35-летнего жителя Белгородской области. Мужчина через трафарет наносил на фасад здания рекламу наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На правонарушение злоумышленник пошел, замаскировавшись под курьера службы доставки еды. Он признался, что прекрасно понимает, какие надписи рисует. Такую подработку нашел в Интернете. Выполняя зарисовки на стенах, он фотографировал каждую и вместе с координатами дома отправлял заказчику. За один снимок предусмотрена цена в сто рублей.

Стражи порядка нашли в памяти телефона задержанного около сотни «отчетных» фото изрисованных зданий в Брянске. Пропаганда наркотических средств обернулась для белгородца протоколом об административном нарушении. Следует добавить, что ранее фигуранта привлекали за аналогичное злодеяние в его родном городе.