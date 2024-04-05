Большая стройка
Как идёт возведение соцобъектов в регионе?
В настоящее время Смоленск напоминает большую стройплощадку – в разных районах областного центра полным ходом идут строительно-монтажные работы по возведению важных социальных объектов.
Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного и стоматологического корпусов центральной районной больницы, амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году.
Дошкольная пора
В трёх активно растущих микрорайонах Смоленска идёт возведение образовательных учреждений.
В недалёком будущем откроет свои двери новая школа в микрорайоне Королёвка, рассчитанная на 1000 мест.
На данный момент специалисты заняты монтажом железобетонных конструкций и монолитными работами на уровне 2–3-х этажей. Идёт устройство гидроизоляции вертикальных конструкций и входных групп. Строители выполняют каменную кладку наружных стен.
Начато строительство детского сада в Миловидово.
«Установлено ограждение площадки, выполнена отсыпка подъездной дороги. Строительный городок подключён к сетям электроснабжения, завершён монтаж видеонаблюдения, выполнена срубка оголовков свай. Идёт изготовление и установка временного ограждения котлована и его разработка», – рассказал о ходе работ губернатор.
Напомним, что дошкольное учреждение сможет принять 250 воспитанников.
На 150 ребят рассчитан ещё один детский сад – на Краснинском шоссе.
Пока работы здесь на начальном этапе. Специалисты провели лабораторное исследование грунтов земельного участка. Огорожена территория стройплощадки и выполняется устройство котлована.
Новые корпуса
В работе и три учреждения сферы здравоохранения.
Здание нового онкологического диспансера уже остеклено. Специалисты занимаются оштукатуриванием стен и стяжкой полов.
«Строители выполняют кладку внутренних стен из кирпича, ведут устройство вентиляционного фасада, инженерных систем, каркаса под перегородки, слоя пароизоляции на кровле и укладку утеплителя», – поделился губернатор.
Что касается строительства Смоленской областной детской клинической больницы, то на данный момент идёт монтаж железобетонных конструкций. А на уровне 2–3-х этажей ведутся монолитные работы.
Начаты работы в новом корпусе поликлиники № 6, который долгие годы стоял недостроенным. По словам губернатора, выполняется усиление дверных проёмов, плит перекрытия и шлифовка стропильной системы.
Фото: пресс-служба правительства Смоленской области