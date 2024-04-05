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Большая стройка

2024, 05 апреля 11:34 Новости регионов
Большая стройка
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Как идёт возведение соцобъектов в регионе?

 

В настоящее время Смоленск напоминает большую стройплощадку – в разных районах областного центра полным ходом идут строительно-­монтажные работы по возведению важных социальных объектов.

Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного и стоматологического корпусов центральной районной больницы, амбулатории Центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году.

 

Дошкольная пора

В трёх активно растущих микрорайонах Смоленска идёт возведение образовательных учреждений.

В недалёком будущем откроет свои двери новая школа в микрорайоне Королёвка, рассчитанная на 1000 мест.

На данный момент специалисты заняты монтажом железобетонных конструкций и монолитными работами на уровне 2–3-х этажей. Идёт устройство гидроизоляции вертикальных конструкций и входных групп. Строители выполняют каменную кладку наружных стен.

Начато строительство детского сада в Миловидово.

«Установлено ограждение площадки, выполнена отсыпка подъездной дороги. Строительный городок подключён к сетям электроснабжения, завершён монтаж видеонаблюдения, выполнена срубка оголовков свай. Идёт изготовление и установка временного ограждения котлована и его разработка», – рассказал о ходе работ губернатор.

Напомним, что дошкольное учреждение сможет принять 250 воспитанников.

На 150 ребят рассчитан ещё один детский сад – на Краснинском шоссе.

Пока работы здесь на начальном этапе. Специалисты провели лабораторное исследование грунтов земельного участка. Огорожена территория стройплощадки и выполняется устройство котлована.

Новые корпуса

В работе и три учреждения сферы здравоохранения.

Здание нового онкологического диспансера уже остеклено. Специалисты занимаются оштукатуриванием стен и стяжкой полов.

«Строители выполняют кладку внутренних стен из кирпича, ведут устройство вентиляционного фасада, инженерных систем, каркаса под перегородки, слоя пароизоляции на кровле и укладку утеплителя», – поделился губернатор.

Что касается строительства Смоленской областной детской клинической больницы, то на данный момент идёт монтаж железобетонных конструкций. А на уровне 2–3-х этажей ведутся монолитные работы.

Начаты работы в новом корпусе поликлиники № 6, который долгие годы стоял недостроенным. По словам губернатора, выполняется усиление дверных проёмов, плит перекрытия и шлифовка стропильной системы.

 

Фото: пресс-служба правительства Смоленской области

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Как идёт возведение соцобъектов в регионе?   В настоящее время Смоленск напоминает большую стройплощадку – в разных районах областного центра полным ходом идут строительно-­монтажные работы по возведению важных социальных объектов. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного и стоматологического корпусов центральной районной больницы, амбулатории Центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти

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