Особые гости

В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена. Вместе со смоленскими школьниками здесь проводят каникулы ребята из ДНР. С условиями размещения гостей ознакомился врио губернатора Василий Анохин.
«С 17 июля в оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору отдыхают 127 детей из Першотравневого района Донецкой Народной Республики. Это наш подшефный район. Совместно с Курской областью помогаем восстанавливать его инфраструктуру. На долю этих детей выпало немало тяжёлых испытаний», — рассказал глава региона.
Он пообщался с ребятами, узнал про условия их проживания.
«Очень рад, что они уже сдружились со своими сверстниками-смолянами, которые также отдыхают в лагере», — отметил врио губернатора.
В рамках смены в лагере запланированы встречи детей с лидерами общественного мнения, туристические экскурсии, спортивные соревнования.
«Постараемся сделать всё для того, чтобы отдых ребят был интересным и полезным, чтобы они набрались сил перед учебным годом, обрели здесь новых друзей и захотели вернуться на Смоленскую землю», — подчеркнул Василий Анохин.
21 июля 2023 года на пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесённая Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия». Предлагаемые изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощённой системе налогообложения.
В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена. Вместе со смоленскими школьниками здесь проводят каникулы ребята из ДНР. С условиями размещения гостей ознакомился врио губернатора Василий Анохин. «С 17 июля в оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору отдыхают 127 детей из Першотравневого района Донецкой Народной Республики. Это наш подшефный район. Совместно с Курской
В Новодугинском районе выделят две квартиры для специалистов Службы скорой помощи. Такое поручение дал врио губернатора Василий Анохин после оценки работы Новодугинского отделения Сычёвской ЦРБ. Этот и другие объекты Василий Анохин посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет. «Главная болевая точка — низкая укомплектованность кадрами. К примеру, на подстанции «Скорой» — дефицит фельдшеров, нет возможности
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