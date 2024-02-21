Переселение и передвижение

На прошлой неделе в Смоленской области с рабочим визитом побывал генеральный директор публично-­правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов. Вместе с губернатором Василием Анохиным гость осмотрел ряд объектов в Вязьме и Смоленске для оценки результатов применения инструментов развития Правительства России и перспектив для запуска новых проектов.

«Благодаря инструментам развития в Смоленской области реализуется ряд проектов, которые улучшают качество жизни тысяч смолян. Ввели в эксплуатацию локальные очистные сооружения ливневых стоков в Печерске и вблизи него, завершаем работы по реконструкции тепловой сети Заднепровского района в Смоленске. Также закупаем новый общественный транспорт и строим детские сады. В этом году планируем начать активно использовать механизм комплексного развития территорий, который позволит обновлять жилищный фонд, создавать необходимую инфраструктуру, расселять аварийные и ветхие дома. Мы готовы расширять применение мер поддержки Правительства России, быть пилотным регионом для новых», – ​отметил Василий Анохин.

С новосельем!

Стоит отметить, что в рамках работы по переселению граждан из аварийного жилья у Смоленщины уже есть определённые успехи – ​сотни смолян из таких домов справили новоселье, переехав в более комфортные жилищные условия.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с главой Фонда осмотрели дом на улице Кашена в Вязьме, где переселенцам из аварийного жилья были переданы 57 квартир.

В целом Смоленская область досрочно завершила первый этап программы переселения граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года: это более 31 тыс. кв. м. В благоустроенное жильё переехали более 1700 смолян.

«Важно, что дополнительно нам из резервного фонда Правительства России выделили 505,9 млн руб. на расселение 359 человек из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Всё это стало возможным благодаря решениям нашего президента по итогам совещания, посвящённого социально-­экономическому развитию Смоленской области», – ​уточнил глава региона.

Ильшат Шагиахметов отметил, что Смоленская область активно использует инструменты развития, которые разработаны Правительством России для решения инфраструктурных задач.

«Регион активно развивается. Здесь реализуются интересные инфраструктурные проекты, создаётся качественная и благоустроенная среда для комфортного проживания граждан. Видно, что регион активно и успешно использует инструменты развития, предлагаемые правительством. Это масштабная работа, которая приносит свои плоды и влияет на рост качества жизни граждан», – ​сказал Ильшат Шагиахметов.

Автобусное сообщение

Ещё один инструмент развития, применяемый в Смоленской области, ​это инфраструктурные бюджетные кредиты. Благодаря таким кредитам в настоящее время возводятся два детских сада в Смоленске – ​в Миловидове и на Краснинском шоссе. Суммарно их смогут посещать 400 детей. Кроме того, строится дорога, которая соединит деревни Алтуховку, Богородицкое и Высокое.

Отметим, что инфраструктурные бюджетные кредиты – ​это заёмные средства, которые регионы могут привлечь на льготных условиях и направить их на реализацию серьёзных инфраструктурных проектов. Другая мера поддержки, используемая Смоленской областью, ​это специальные казначейские кредиты, за счёт которых в том числе осуществляется модернизация систем ЖКХ.

«По этой программе у Смоленской области почти миллиард руб­лей лимит. Часть этих средств – ​400 миллионов ​была направлена на приобретение автобусов. Василий Анохин стал одним из первых, кто подал заявку на конкурсной основе на дополнительный лимит по автобусам. И ещё 100 миллионов руб­лей, так сказать, успел «откусить» от этого конкурсного пирога. Благодаря этому область получила дополнительно 20 автобусов», – ​отметил глава Фонда.

В завершение первого дня рабочей поездки губернатор Смоленской области и руководитель ФРТ провели совещание с членами правительства. Участники обсудили актуальные вопросы, связанные с улучшением жилищных условий граждан и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Из Смоленска – ​в новые регионы

Ещё одним пунктом визита Ильшата Шагиахметова стал Дорогобуж и работающее здесь предприятие «Дорогобужкотломаш», которое он посетил вместе с губернатором Василием Анохиным.

Гости осмотрели производственный цех и новую котельную завода и обсудили планы по дальнейшему развитию производства.

Сегодня завод активно участвует в восстановлении теплоснабжения в новых регионах России. Предприятие произвело и установило 15 мощных котлов в стационарных котельных. Ещё два будут поставлены в марте в Северодонецк. Это обеспечит теплом большую часть города.

В общей сложности завод изготовил и поставил в новые регионы более 100 дизельных блочных котельных различной мощности. Как отметил Василий Анохин, эта работа в сотрудничестве с Фондом будет продолжена.

Андрей СМИРНОВ

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Источники фото: пресс-служба Правительства Смоленской области, пресс-служба администрации Смоленска