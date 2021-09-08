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«Ростелеком» поддержал Международный фестиваль «Спасская башня»

2021, 08 сентября 11:26 Новости регионов
«Ростелеком» поддержал Международный фестиваль «Спасская башня»
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«Ростелеком» поддержал XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который прошел с 27 августа по 5 сентября на Красной площади в Москве. Провайдер подключил каналы связи и развернул Wi-Fi в пункте аккредитации, штабе фестиваля, пресс-центре и на зрительных площадках мероприятия: всего было установлено 30 точек доступа. Это позволило создать независимые беспроводные сети: публичную — для посетителей праздника и закрытые — для организаторов мероприятия и представителей СМИ.

В гостевой VIP-зоне провайдер подключил шесть экранов с диагональю 65 сантиметров, что позволило транслировать информационные ролики о программе фестиваля и его участниках. Для пресс-центра сотрудники «Ростелекома» смонтировали две цифровые панели и настроили интерактивное телевидение.

«Ростелеком» поддержал Международный фестиваль «Спасская башня»«“Ростелеком” выступает инфраструктурным партнером различных проектов по всей стране. Наше участие в организации такого грандиозного шоу является знаком доверия со стороны дирекции фестиваля. Для бесперебойной работы цифровых сервисов наша компания установила три радиорелейные станции. Наше техническое решение обеспечило зрителей бесшовным доступом в интернет на всех площадках мероприятия. Общий трафик за десять дней фестиваля составил более 900 гигабайт трафика, а выделенные “Ростелекомом” каналы связи позволили репортерам вести многокамерную видеосъемку и прямые трансляции с места событий», — сказал вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр» Денис Лысов.

«В этом году в рамках фестиваля выступили 29 коллективов, в том числе пять оркестров из Греции, Катара, Мексики, Белоруссии. Российских участников представляли все силовые ведомства страны: Минобороны России, ФСБ, ФСО, МЧС и Росгвардия. Программа была очень насыщенной. Сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, танцевальные представления, выступления с оружием, грандиозный салют — все это делает фестиваль ярким и запоминающимся зрелищем. Мы благодарны “Ростелекому” за качественную связь, которая помогла провести мероприятие на должном уровне», — отметил генеральный директор ООО «Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля “Спасская башня”» Сергей Смирнов.

«Ростелеком» поддержал Международный фестиваль «Спасская башня»Посетители мероприятия получали доступ к публичной беспроводной сети с помощью смс, звонка на бесплатный номер 8-800 или учетных данных портала госуслуг. Для подключения к закрытой Wi-Fi-сети использовался пароль.

Для реализации проекта «Ростелеком» применил сервис «Wi-Fi для гостей», который в соответствии с законодательством РФ предусматривает обязательную идентификацию пользователей. В комплексное решение входят: услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка.

Получить информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.

 

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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