Строить, лечить и воспитывать. В регионе продолжается возведение социальных объектов

В администрации области под председательством губернатора Алексея Островского прошло рабочее совещание, в ходе которого глава региона заслушал отчёты подчинённых о ходе строительства социально значимых объектов в Смоленске.

«В приоритетном порядке обращаю внимание профильных чиновников на соответствие сроков и этапов проведения работ конкурсной документации, возникающие риски и организацию претензионной работы в случае необходимости», — подчеркнул по итогам совещания губернатор, рассказав о планируемых сроках завершения работ.

Готовность — 70%

Один из самых долгожданных проектов — строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Здесь уже запущено отопление, на прошлой неделе строители занимались штукатуркой стен в школьном ФОКе.

«Исходим из того, что ввод школы в эксплуатацию будет произведён в конце нынешнего года — после прохождения всех необходимых процедур школа начнёт свою работу с 1 сентября 2024 года», — отметил губернатор.

В другом активно растущем микрорайоне областного центра — Королёвке полным ходом идёт возведение поликлиники, причём строительство объекта ведётся с опережением графика.

«В соответствии с конкурсной документацией срок завершения строительства — ноябрь 2024 года. В то же время рассчитываем, что это произойдёт раньше», — поделился планами губернатор.

Медицинская помощь будет доступнее

В ходе совещания была затронута тема строительства ещё ряда медучреждений. В частности, областного онкодиспансера, для которого сейчас ведётся подготовка территории. Напомним, что в конце прошлого года был заключён госконтракт на проведение первого этапа работ.

В настоящее время выполняется временное ограждение стройплощадки, устройство временной дороги из плит. Пожарно-спасательный центр завершил обследование строительной площадки на предмет наличия взрывоопасных предметов. Идут работы по устройству котлована.

В ближайшее время будет объявлен конкурс по определению подрядчика для возведения нового лечебного корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница». Срок реализации проекта — 2023-2025 годы. Специалисты уже рассчитали смету и подготовили техническое задание.

Для детей и родителей

Также губернатор рассказал о грядущем строительстве нового детского сада в Смоленске. Дошкольное учреждение получит «прописку» в Миловидово.

По словам Алексея Островского, новый детский сад сможет принять 250 воспитанников.

«Будем его возводить за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного Правительством РФ. Планируем в конце этого года провести конкурсные процедуры и заключить контракт на строительство со сроком завершения работ в 2025 году», — уточнил сроки реализации проекта глава региона.

Ирина Иванова

Фото пресс-службы администрации Смоленской области