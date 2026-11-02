Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Клинцах накануне

2026, 02 ноября 09:04

Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Клинцах в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Поздним вечером 1 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Клинцы. В пятиэтажном доме № 48 на улице Мира загорелась одна из квартир.

На вызов приехали два пожарных расчёта. Специалисты с помощью спасательного устройства вывели из горящего здания человека. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем.

Пожар спасатели ликвидировали. Причину ЧП установят эксперты.