Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Клинцах в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Поздним вечером 1 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Клинцы. В пятиэтажном доме № 48 на улице Мира загорелась одна из квартир.
На вызов приехали два пожарных расчёта. Специалисты с помощью спасательного устройства вывели из горящего здания человека. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем.
Пожар спасатели ликвидировали. Причину ЧП установят эксперты.