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Пожары

Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Клинцах накануне

2026, 02 ноября 09:04
Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Клинцах накануне
Источник фото

Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Клинцах в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Поздним вечером 1 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Клинцы. В пятиэтажном доме № 48 на улице Мира загорелась одна из квартир. 

На вызов приехали два пожарных расчёта. Специалисты с помощью спасательного устройства вывели из горящего здания человека. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем. 

Пожар спасатели ликвидировали. Причину ЧП установят эксперты.

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