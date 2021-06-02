Талантливые вы наши!

В Смоленске прошёл областной конкурс талантов среди воспитанниц организаций социального обслуживания, а также образовательных учреждений «Смоленская жемчужинка».

В рамках конкурсного отбора участницы представили свои «визитные карточки», созданные с использованием фото- и видеоматериалов, а также творческие номера. Свои таланты представили 18 смолянок в возрасте от 7 до 13 лет из различных районов Смоленщины. На мероприятии побывал губернатор Алексей Островский, который приветствовал участниц.

«Увидев, как у них горят глаза, как девчонки волнуются, как они настроены на победу, пожалел о том, что нельзя присудить первое место всем 18 участницам!» – поделился впечатлениями глава региона.

По итогам творческого состязания жюри присудило титул «Смоленская жемчужинка» воспитаннице Сафоновского детского дома-школы Арине Иващенко.

Губернатор поздравил Арину с победой и поблагодарил руководителя Центра социальных инициатив «Море добра» Екатерину Семкину за помощь в организации конкурса.

«Это уже не первый наш совместный проект. Думаю, вы ещё не раз услышите от меня это имя. Зная энтузиазм и активность Кати и её команды, ни на минуту в этом не сомневаюсь!» – отметил Алексей Островский.

Напомним, что в феврале этого года в ходе рабочей встречи главы региона и руководителя Центра «Море добра» Екатерины Семкиной было подписано соглашение, направленное на сотрудничество по вопросам развития благотворительности в Смоленской области.