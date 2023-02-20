16 человек погибло в ДТП в Брянске

В прошлом году в авариях в областном центре погибли 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В прошлом году в Брянске самыми аварийными месяцами стали май, сентябрь и октябрь. В каждый из них произошло по 23 аварии. Всего в ДТП погибли 16 человек, а 225 – получили травмы.

10 аварий спровоцировали пьяные водители. Пешеходы попали под колёса 68 раз. В 92 авариях автомобили столкнулись между собой, а в 25 — врезались в велосипедиста или в препятствие.