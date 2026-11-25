Брянский кадет стал призёром конкурса агитационного плаката СК России

2026, 25 ноября 14:18

Брянский кадет стал призёром конкурса агитационного плаката Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Зале Полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе в Москве накануне прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов II открытого ведомственного конкурса агитационного плаката «Следственный комитет Российской Федерации на передовой».

Всего в конкурсную комиссию СК России поступило 115 работ. Среди участников 10 — 17 лет в номинации «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» свой агитационный плакат представил кадет пятого профильного класса СК России Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного Семён Малахов. Будущий правоохранитель занял третье место.