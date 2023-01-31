96 водителей такси на Брянщине нарушили ПДД

За два дня 96 водителей такси в Брянской области нарушили Правила дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Легковое такси». За два дня инспекторы провели 28 рейдов. Сотрудники Госавтоинспекции проверили более четырехсот такси.

Семь водителей перевозили пассажиров без специального разрешения. Ещё 96 – нарушили правила дорожного движения. В том числе 38 не использовали ремни безопасности, пять проехали на красный сигнал светофора, а два — не использовали удерживающие устройства для юных пассажиров. Всех полицейские привлекли к административной ответственности.