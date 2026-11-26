Брянская синагога: история, которая продолжается

2026, 26 ноября 17:08

Историческое здание синагоги на улице Пионерской в Брянске — не только памятник архитектуры конца XIX века, но и место, где сегодня знакомят горожан с еврейской культурой, проводят праздники, экскурсии и занятия для детей. После реставрации, завершившейся в 2023 году, оно стало открытым пространством для общения и просвещения. Только в мае 2026-го в рамках акции «Ночь в музее» его посетили более 500 человек.

Брянская иудейская община существует с 1992 года. Её деятельность объединяет религиозную жизнь, благотворительность, сохранение культурных традиций и работу с молодёжью. Председатель общины — Лев Моисеевич Линков, который также возглавляет совет председателей общин Центрального федерального округа. Он представляет интересы общины, участвует в развитии межрегионального взаимодействия и укреплении связей с еврейскими религиозными и общественными организациями. Важную роль в религиозной жизни общины также играет главный раввин Брянска и Брянской области Заклас Менахем Мендел. Одна из задач общины — не только поддерживать верующих в соблюдении религиозных обрядов, но и знакомить жителей региона с историей и обычаями еврейского народа.

Здание синагоги 1891 года постройки имеет статус памятника истории и культуры регионального значения. Здесь проводят экскурсии и лекции, отмечают общинные праздники, организуют встречи. В 2024 году в синагоге открыли выставочный зал с предметами иудаизма: менорами, шаббатными подсвечниками, книгами, мезузами, кипами и другими атрибутами традиционной культуры.

Община развивает и внешние связи. Среди значимых событий — встреча предпринимателей, сотрудничающих с общиной, с главным раввином России Берлом Лазаром, а также участие в съездах Федерации еврейских общин России.

Здание синагоги 1891 года постройки имеет статус памятника истории и культуры регионального значения.

Для местных жителей особенно востребованным форматом стала «Ночь в музее». В этом году посетители знакомились с еврейскими праздниками на тематических площадках, участвовали в экскурсиях, а главным событием вечера стала театрализованная постановка свадебного обряда — хупы. Годом ранее гости осваивали плетение традиционной субботней халы и еврейскую каллиграфию, а также обсуждали стереотипы и историю еврейского народа.

Отдельное направление работы общины — образование и воспитание детей. В Брянске действуют детский сад и начальная школа «Ор Авнер», воскресный клуб «Берешит», молодёжные программы EnerJew и СТАРС. Ребята знакомятся с традициями, участвуют в творческих занятиях и общаются, а педагоги регулярно ездят на семинары в Москву, чтобы перенимать опыт и осваивать новые методики. Для детского сада приобрели интерактивную доску и новую мебель, на территории школы оборудована детская площадка.

Важная часть общинной жизни — благотворительность и помощь пожилым, больным и нуждающимся. Община также поддерживает связи с другими религиозными и общественными организациями.

Ближайшие события — ханукальные праздники. В конце ноября в синагоге запланирована семейная программа с играми, подарками, угощениями и детской дискотекой. А в начале декабря состоится ещё один вечер, посвящённый Хануке, с тематической игрой и призами.

Так историческое здание продолжает выполнять свою роль: хранит память о прошлом и одновременно становится местом, где традиции узнают, обсуждают и передают детям.

Встреча предпринимателей, сотрудничающих с общиной, с главным раввином России Берлом Лазаром

Фото представлено некоммерческой организацией «Брянская иудейская община»