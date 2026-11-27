Брянский губернатор встретился с председателем правления «Движения Первых»

2026, 27 ноября 18:39

Брянский губернатор обсудил перспективы развития с председателем правления «Движения Первых». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», Героем России Артуром Орловым. Они обсудили перспективы развития организации.

В Брянской области действует 598 первичных отделений. В «Движение Первых» входит более 122 тысяч участников и 14 тысяч наставников. Дети и взрослые реализуют вместе много проектов: «Зарница 2.0», «Мы – граждане России!», «Конкурс первичных отделений», «Елка желаний». Также Брянская область вошла в число 30 пилотных регионов для реализации федерального проекта «Первые в науке». «Наши ребята искренне вовлечены во все мероприятия, проявляют к ним живой интерес. Одна из концепций «Движения Первых» — доступность для каждого ребенка вне зависимости от места проживания. Подтверждением служит тот факт, что 63% участников — дети из поселков и деревень», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Глава региона подчеркнул, что правительство Брянской области продолжит оказывать движению всестороннюю поддержку.