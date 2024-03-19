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Более 38 км дорог отремонтируют в этом году в Брянске

2024, 19 марта 16:30 На дорогах
Более 38 км дорог отремонтируют в этом году в Брянске
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Более 38 километров дорог отремонтируют за 1,1 млрд рублей в этом году в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации. 

В Брянске в этом году капитально отремонтируют 34 магистрали. Их протяженность составляет 38,4 километра. Обновление по нацпроекту  «Безопасные качественные дороги» обойдётся в более 1,1 млрд рублей. 

Так, на проспекте Московский заменят асфальт от кольца мясокомбината до путепровода. В поселке Белые Берега в порядок приведут улицу Чкалова от улицы Вокзальной до переулка Калинина. В Советском районе капремонт ждёт пять улиц, в Бежицком – четыре, а в Володарском – две. 

Работы стартуют в апреле с приходом устойчивого тепла.

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