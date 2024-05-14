Две машины столкнулись в Фокинском районе Брянска

Две машины столкнулись на пересечении трасс в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС. В спасательное ведомство накануне поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Фокинском районе Брянска.

На пересечении трасс Р-120 и М-3 столкнулись два автомобиля. В ликвидации последствий ДТП участвовали пожарно-спасательные подразделения. Специалисты отключили в повреждённых машинах аккумуляторные батареи и смыли с проезжей части разлившийся бензин.