Фура сбила подростка на дороге в Карачеве

16-летняя девочка получила травмы, попав под колёса грузовика в Карачеве. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Первомайской в Карачеве. 35-летний водитель на грузовике Scania с полуприцепом сбил 16-летнюю девушку-пешехода. Она шла по переходу.

Подросток получила переломы и травму головы. Её госпитализировали. По факту аварии полиция проводит проверку.