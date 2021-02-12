Из-за метели Брянск встал в пробках

Горожане штурмуют общественный транспорт.

Сильная метель, обрушившаяся на Брянск в ночь на 12 февраля благодаря суперциклону Volker, осложнила дорожную обстановку. С раннего утра областной центр стоит в пробках. У «Аэропарка» водитель фуры не справился с управлением – в результате большегруз надолго перекрыл движение.

Автомобилистам в буквальном смысле приходится откапывать свои машины. Те, кто предпочитает общественный транспорт, сообщают, что на остановках образовались огромные снежные заносы, затрудняющие вход в транспорт. При этом автобусы с утра переполнены – ни о какой социальной дистанции речи не идет.

Напомним, непогода в Брянске утихнет в субботу, 13 февраля.