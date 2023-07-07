Мопедист сломал руку в ДТП в Клинцах

41-летний водитель мопеда попал больницу со сломанной рукой после аварии в Клинцах. о происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Октябрьской в городе Клинцы произошла авария. 41-летний водитель на мопеде Suzuki Leta2 при проезде нерегулируемого перекрестка врезался в попутно двигавшийся слева «Лада Гранта». 52-летний водитель на легковушке поворачивал направо.

Мопедист сломал руку и получил ушибы. Его госпитализировали. На водителя легковушки инспекторы составили протокол.