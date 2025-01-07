Мост в Клинцах отремонтировали по нацпроекту в прошлом году

Мост через реку Московка в Клинцах отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В городе Клинцы в минувшем году в порядок привели автодорожный мост через реку Московка на улице Октябрьской. 34 метра конструкции ремонтировала подрядная организация ООО «Мостремстрой».

Специалисты расширили мост и забили дополнительные сваи, для увеличения прочности. Такое рабочие сделали водоотводную и дренажную системы. На проезжую часть уложили асфальтобетонное и цементобетонное покрытие. Подрядчик построил тротуары, сделал электроосвещение и ограждения.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».