На трассе в окрестностях Брянска возникла огромная пробка

Огромная пробка возникла в окрестностях Брянска в направлении от областного центра к поселку Толмачево.

О заторе сообщают в одном из сообществ, посвященных происшествиям в Брянске и области, во ВКонтакте.

Отмечается, что машины стоят плотно.

Причины затруднения движения не уточняются, хотя и высказываются разные предположения.