На улице Щукина в Брянске появится тротуар

На улице Щукина в Брянске рабочие строят тротуар по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска ремонтируют улицу Щукина. Участок дороги от проспекта Станке Димитрова до улицы Лазо вошёл в план работа по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация ООО «Зеро-Макс» в настоящее время занимается расширением проезжей части дороги, а также строит тротуар. На этом участке улицы Щукина пешеходной дорожки никогда не было.