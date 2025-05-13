Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе отремонтируют трассу Злынка-Кожановка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок 4,9 километра дороги.

Рабочие укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы обустроят, обустроят водосбросные сооружения и установят водосбросные лотки. Также на трассе появится новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Опоры пролетного строения под мостом через ручей Селенка рабочие оштукатурят. Подрядчик обновит остановочные и посадочные площадки, а также заменит барьерное и пешеходное ограждение.

В завершении ремонт ана трассе установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку со световозвращающими элементами. Завершить работы планируют до конца октября. Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».