Почти шесть километров брянской трассы Кветунь-Витемля обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Трубчевском и Погарском районах завершился капитальный ремонт трассы Кветунь-Витемля. Подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой» обновила 5,8 километра дороги.

Специалисты уложили на проезжую часть новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие обустроили обочины. В завершении ремонта на дорогу нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами.

Обновили трассу по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».