Криминал

Кражу кроссовок из магазина раскрыли полицейские в Навле

2025, 01 декабря 10:22
Жителя Навли, подозреваемого в краже трёх пар кроссовок из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию поступила информация о краже из торгового павильона в посёлке Навля. Вор забрался в запертое помещение через крышу ночью. Он забрал три пары кроссовок стоимостью 6000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 27-летний житель посёлка. Он признался, что украденную обувь он успел продать, а деньги потратить.

Фигурант возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело.

