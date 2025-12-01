Кражу кроссовок из магазина раскрыли полицейские в Навле

2025, 01 декабря 10:22

Жителя Навли, подозреваемого в краже трёх пар кроссовок из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже из торгового павильона в посёлке Навля. Вор забрался в запертое помещение через крышу ночью. Он забрал три пары кроссовок стоимостью 6000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 27-летний житель посёлка. Он признался, что украденную обувь он успел продать, а деньги потратить.

Фигурант возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело.