Свыше 500 детей-сирот получат жильё до конца 2025 года

2025, 03 декабря 14:08

Свыше 500 детей-сирот получат жильё до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 декабря оперативное совещание провёл губернатор Брянской области Александр Богомаз. Речь шла об обеспечении жильем детей-сирот.

На решение этого вопроса в 2025 году выделено более 1,6 млрд рублей. Всего для сирот было куплено 270 квартир и выдано 166 сертификатов. Ещё 120 сертификатов могут выдать дополнительно. Тогда до нового года жильё получат 556 детей-сирот.

«Большинство квартир дети-сироты получают в новых домах, которые мы строим специально для них, причем не только в Брянске, но и в районах» , – уточнил директор департамента строительства Брянской области Евгений Захаренко.

Новые дома возводят в Новозыбкове, Стародубе, Погаре, Почепе, Климово, Сураже, Дятькове, и Жуковке.

«В Навле «Монолитстрой» с использованием бюджетных средств возводит два 9-квартирных жилых дома. Здесь полностью отработан механизм проведения торгов и финансирования на стадии строительства и получения квартир, и этот опыт нужно брать на вооружение главам муниципальных образований, строить жилье именно так, как это делают в Навле» , – добавил Евгений Захаренко.

В Брянске «Гомельский домостроительный комбинат» построил уже две многоэтажки. 45 квартир получили дети-сироты. В этом году вручат ключи ещё от 27 квартир.