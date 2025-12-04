Суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у брянской пенсионерки сбережени

2025, 04 декабря 13:44

Суд обязал владелицу счёта из Кемерово вернуть похищенные мошенниками у брянской пенсионерки 643 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре прошлого года Жительница Бежицкого района Брянска из стал жертвой телефонных мошенников. По указанию злоумышленников она перевела 643 тысяч 700 рублей на подконтрольный им счёт.

Правоохранители установили личность владельца счета. Деньги ушли на карту 25 -летней жительницы Кемерово.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владелицы счёта всей суммы неосновательного обогащения. Требования высшая инстанция удовлетворила. Прокуратура контролирует исполнение решения.