Подрядчик отремонтировал половину моста в Навлинском районе
Подрядчик отремонтировал половину моста через реку Крапивна в Навлинском районе. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.
В Навлинском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Крапивна. Сооружение по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приводит в порядок подрядная организация ООО «Вестроуд».
Движение транспорта на этом объекте полностью не перекрывали. Одну половину сооружения рабочие уже обновили. Вместо деревянного покрытия там уложили асфальт. Также на объекте смонтированы водопропускные трубы с бетонными лотками.
Теперь специалисты приступили к ремонту второй половины моста.
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