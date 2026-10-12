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ЖКХ

Более восьми километров трассы обновил в Трубчевском районе по нацпроекту

2026, 12 октября 12:35
Более восьми километров трассы обновил в Трубчевском районе по нацпроекту
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Более восьми километров трассы обновил в Трубчевском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Трубчевском районе завершился капитальный ремонт трассы Брянск – Новозыбков» – Трубчевск. 8,5 километра дороги обновила подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой».

Рабочие отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Также специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. 

Кроме того, подрядчик установил новое барьерное ограждение и перестроил нескольких остановочных площадок. В завершении ремонта рабочие поставили дорожные знаки и нанесли разметку.

Трассу обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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