Брянский губернатор поставил ещё двух новых заместителей

2026, 13 октября 10:20

Брянский губернатор поставил ещё двух новых заместителей. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Накануне на заседании регионального правительства губернатор Брянской области Егор Ковальчук представил новых временно исполняющих обязанности заместителей.

Курировать природные ресурсы, экологию, ТКО и лесное хозяйство будет Евгений Крехтунов. Ранее он занимал руководящие области в Челябинской области и возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики.

Заниматься вопросами регионального проектного офиса, информатизации, клиентоцентричности и бережливого производства в регионе будет Наталья Киселева.