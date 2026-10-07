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Происшествия

Бывшего инспектора брянского ГИБДД обвиняют в превышении полномочий и подлоге

2026, 07 октября 17:35
Бывшего инспектора брянского ГИБДД обвиняют в превышении полномочий и подлоге
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Бывшего инспектора брянского ГИБДД обвиняют в превышении полномочий и подлоге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело о неправомерном использовании компьютерной информации,  превышении должностных полномочий и служебном подлоге рассмотрит Брянский районный суд. Приговор выслушает 28-летний бывший инспектор ГИБДД. 

По версии следствия, с августа 2023 по июль 2026 года фигурант неоднократно копировал из служебных информационных систем персональные данные водителей и владельцев транспортных средств, а затем передавал их третьим лицам.

Кроме того, в августе 2023 года инспекторы фиктивно привлёк знакомого к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В информационную базу данных он внёс заведомо ложные сведения.

Преступления выявили оперативники службы собственной безопасности УМВД и УФСБ.

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