Бывшего инспектора брянского ГИБДД обвиняют в превышении полномочий и подлоге

2026, 07 октября 17:35

Бывшего инспектора брянского ГИБДД обвиняют в превышении полномочий и подлоге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о неправомерном использовании компьютерной информации, превышении должностных полномочий и служебном подлоге рассмотрит Брянский районный суд. Приговор выслушает 28-летний бывший инспектор ГИБДД.

По версии следствия, с августа 2023 по июль 2026 года фигурант неоднократно копировал из служебных информационных систем персональные данные водителей и владельцев транспортных средств, а затем передавал их третьим лицам.

Кроме того, в августе 2023 года инспекторы фиктивно привлёк знакомого к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В информационную базу данных он внёс заведомо ложные сведения.

Преступления выявили оперативники службы собственной безопасности УМВД и УФСБ.