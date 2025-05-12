Рабочие снимают старый асфальт на улице Менжинского в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Менжинского в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 2,3 километра дороги.

Рабочие занимаются фрезеровкой прежнего покрытия. Здесь уложат новый асфальт, построят ливнёвку и тротуары, сделают пешеходное ограждение и поставят новый автопавильон.

Также рабочие установят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.