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Рабочие укладывают балки на мосту в Севском районе

2024, 30 мая 10:22 На дорогах
Рабочие укладывают балки на мосту в Севском районе
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Рабочие монтируют балки на мосту через реку Уль в Севском районе. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог. 

В Севском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капремонт моста через реку Уль. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» реконструирует 65-метровое сооружение.

В настоящее время специалисты работают на одной стороне моста. Они приступили к монтажу балок в пролёты. 

Для автомобилей на мосту организовано реверсивное движение.

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