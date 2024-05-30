Рабочие укладывают балки на мосту в Севском районе

Рабочие монтируют балки на мосту через реку Уль в Севском районе. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Севском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капремонт моста через реку Уль. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» реконструирует 65-метровое сооружение.

В настоящее время специалисты работают на одной стороне моста. Они приступили к монтажу балок в пролёты.

Для автомобилей на мосту организовано реверсивное движение.