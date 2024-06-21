Трассу «Брянск-Смоленск»-Теменичи ремонтируют по нацпроекту

Полкилометра трассу «Брянск-Смоленск»-Теменичи отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональной управлении автодорог.

В план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошёл участок трассы «Брянск-Смоленск»-Теменичи в Брянском районе. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» обновит чуть более полукилометра от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в направлении поселка Теменичи. Ремонт там уже стартовал.

Специалисты занимаются демонтажом старых дорожных плит и выравниванием щебнем основания проезжей части. После этого на участке капремонта рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.