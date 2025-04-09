Специалисты отремонтируют колодцы инженерных сетей. обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Рабочие в порядок приведут тротуары и установят новые фонари со светодиодными светильниками. Также на дороге сделают искусственную неровность, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Улицу Доменную отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Пока сердца стучат, помните! В годы Великой Отечественной вой­ны на Смоленщине более 510 тысяч человек стали жертвами гитлеровцев, среди которых свыше 90 тысяч – мирные жители. Эти трагические события увековечены в том числе благодаря памятным знакам и местам. В год 80‑летия Великой Победы обновят 68 мемориальных объектов по всей Смоленской области. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, ко Дню Победы планируется отремонтировать 12 памятных объектов в 8 муниципальных

На приёме – молодой доктор В регионе введены дополнительные меры поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения. Постановление об этом подписал губернатор Василий Анохин. «Молодым врачам, медсёстрам и фельдшерам нужна поддержка и забота, особенно на старте профессионального пути. Поэтому мы сохраняем единовременные выплаты для медицинских работников, которые приходят работать в учреждения здравоохранения области», – прокомментировал принятое решение глава региона. Фельдшерам и медсёстрам «скорой помощи», начавшим работу в 2024 году, выплатят по 100 тысяч руб­лей.

Операция «кооперация» В регионе делают ставку на развитие сети кооперативов с государственной поддержкой. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Вопрос обсуждался в ходе очередного заседания правительства региона. «Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно», – прокомментировал итоги заседания Василий Анохин. Глава региона уточнил: сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции

Большая стройка О ходе реализации самого масштабного инвестпроекта в истории региона. В Десногорске продолжаются работы в рамках возведения второй очереди Смоленской атомной электростанции. Здесь заложен строительный городок для сооружения энергоблоков. Подготовку к реализации самого масштабного в истории региона инвестиционного проекта губернатор Василий Анохин обсудил с Григорием Нагинским, руководителем концерна «ТИТАН‑2», генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам СмолАЭС‑2. Мощный импульс «В этом году

По «золотому кольцу» О состоянии проходящих через Смоленщину федеральных дорог говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Стороны подписали допсоглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. Одна из тем обсуждения – ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо». На эти цели уже заложены федеральные средства, которые